Dezenformasyon, yangından daha büyük yıkım yaratıyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin yayman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve halk arasında 'sosyal medya yasası' olarak bilinen 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'yla ilgili SABAH'a anlattı. Yayman, bazı çevrelerin özellikle "sansür kanunu" olarak algı oluşturulmak istendiğini aktararak, "Bir orman yangın çıktığını zaman, yangının sosyal medyada kullanım şekli yangınının yarattığı tahribattan daha büyük yıkım yaratıyor. Ya da dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin cumhurbaşkanına "Öldü" diye 'tweet' atılmıyor, sosyal medya üzerinden bu kadar kişilik haklarına saldırı yapılmıyor. Dezenformasyon konusunu siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Zaten dezenformasyon olup olmadığına hiçbir yönetici karar vermeyecek. Yargı karar verecek."