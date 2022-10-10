Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa’da izcilik kampının açılışına katıldı

Ali Erbaş, Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye İzcilik Federasyonunun (TİF) ortaklaşa düzenlendiği kamp alanındaki açılış sırasında yaptığı konuşmada, "İnşallah izciliğin kurallarına göre hocalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, gençlerimize liderlik yapma noktasında, rehberlik yapma noktasında en güzel şekilde onlara sahip çıkarlar. Gereken altyapıyı öğrenirler." ifadelerini kullandı.

İzciliği çok önemsediklerini ve gençlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Erbaş, Müslüman olarak iyilikleri emretmenin ve kötülükleri menetmenin en önemli vazifelerinden biri olduğunu anlattı.

Erbaş, izcilik faaliyetinin bunun için en iyi vesile olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te ilk defa düzenlenen kamp, 7 gün 6 gece sürecek.

Erbaş, ayrıca Corbeil Essones'de DİTİB'e bağlı Hz. Ömer Camisi'ni ziyaret etti.