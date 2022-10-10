FETÖ’cü Karaaslan’a milyonluk ihaleler vermişlerdi! CHP’li belediye çalışanları birbirini suçladı

ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİASI

Sanık Tanju Topçu'nun avukatı Dursun Özcan Korkmaz mahkemeye verdiği dilekçede Uslu'ya karşı yapılan tüm eylemlerin Erkan Karaaslan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Korkmaz'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "İdarecilerin bu davranışları sergilemesinin gerekçe ve sebebi Karaaslan'ın kurum ile yakın ilişki içerisinde olmasıdır. İddia edilen olayları sadece ASKİ idarecileri eliyle işlenmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri de olaya dahil edildi. Onun da Karaaslan'ın amiyane tabirle adamı olduğu ifade ediliyor. Bu da Karaaslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarında gizli bir yapılanma içerisinde olduğunun delili. Ayrıca bu kimselerin Karaaslan'dan nakdi ödemeler aldığı ima ve ifade edilmiştir. Müvekkilim Tanju Topçu'nun bu yapıya dahil olmadığını ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum."