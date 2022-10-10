FETÖ’cü Karaaslan’a milyonluk ihaleler vermişlerdi! CHP’li belediye çalışanları birbirini suçladı

FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ihale danışmanlığı alımı' ihalesini 27 Şubat 2015'te kazandı. Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda satın alma şube müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu (44) da hizmet alımının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için kontrol amiri olarak görevlendirildi.
Muhkem Danışmanlık şirketinin sözleşme şartlarını yerine getirmediğini tespit eden Uslu, firmaya haksız ödeme yapılmasını engelleyince o günden sonra zincirleme mobbinge maruz kaldı. Uslu, ilk olarak ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt tarafından aylarca fotokopi çekmeye ve taşeron çalışanların akaryakıt fişlerini kontrol yapmaya zorlandı. Uslu'nun eşi Ali Altenel'i de başka bir ilçeye sürüldü. Bilgisayarı ve masası elinden alınan Uslu, kapı önünde ve cam kenarında vasat bir masaya oturtuldu. Kadrosu müdürlük olan Uslu, Daire Başkanı Canyurt ile dönemin Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün aldığı karar ile 90 km uzaklıktaki Buharkent ASKİ şube şefliğine sürüldü.
10 YÖNETİCİNİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ
Uslu'nun şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık dönemin ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. 10 belediye yöneticisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
BÜROKRATLAR 3. KEZ HAKİM KARŞISINDA
10 bürokrat Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı. Mahkemenin 3. celsesine katılan o dönemde Abone İşleri Daire Başkan vekili olarak görev yapan Vicdan Çetav, "Görevlendirildiğim dönemde Ümmü Gülsüm Uslu ilçede görevlendirilmişti. Bu nedenle kendisiyle birebir çalışmamız olmamıştır. Görev yaptığım süre zarfında bize bağlı olan 17 ilçeyi de zaman zaman denetime gittiğimiz olmuştur. Ancak orada da ile karşılaşmadık. Bu dönemde özellikle bir tutanak tutup tutmadığımı hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim" dedi.
ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİASI
Sanık Tanju Topçu'nun avukatı Dursun Özcan Korkmaz mahkemeye verdiği dilekçede Uslu'ya karşı yapılan tüm eylemlerin Erkan Karaaslan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Korkmaz'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "İdarecilerin bu davranışları sergilemesinin gerekçe ve sebebi Karaaslan'ın kurum ile yakın ilişki içerisinde olmasıdır. İddia edilen olayları sadece ASKİ idarecileri eliyle işlenmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri de olaya dahil edildi. Onun da Karaaslan'ın amiyane tabirle adamı olduğu ifade ediliyor. Bu da Karaaslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarında gizli bir yapılanma içerisinde olduğunun delili. Ayrıca bu kimselerin Karaaslan'dan nakdi ödemeler aldığı ima ve ifade edilmiştir. Müvekkilim Tanju Topçu'nun bu yapıya dahil olmadığını ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum."
BEN İZİNLİYDİM
Sanıklardan eski İnsan Kaynakları Daire Başkanı Metin Erdoğan, kendisinin izinli olduğu bir dönemde, Ümmü Gülsüm Uslu'nun özlük dosyasını Nermin Canyurt ile Egemen Emre Beşli'nin incelediğini öne sürdü. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda eski Abone İşleri Daire Başkanı Egemen Emre Beşli ve Nermin Canyurt'un Erkan Karaarslan'dan para aldığı tespit edilmişti.
ERDOĞAN ÖZTÜRK'Ü SUÇLADI
Mobbing mağduru Ümmü Gülsüm Uslu'nun ödeme yapılmasına karşı çıktığı hizmet alımı ile ilgili hak edişleri sahte olarak düzenleyen ve ödeme yapan Nermin Canyurt hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat, edimin ifasına fesat ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile dava açıldı. Aldırılan bilirkişi raporlarında sahtecilik yaptığı tespit edilen Canyurt, mobbing davasında verdiği ifade Karaarslan'a yapılan ödemeyi savundu. Canyurt, Uslu'nun 2015 yılında 100 kilometre uzaklıktaki Buharkent İlçesine sürülmesinin kendisi ile ilgisi olmadığını, görevlendirmeyi dönemin genel müdürü ve hâlihazırda Ankara ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün yaptığını belirti.
Canyurt'un avukatı verdiği savunma dilekçesinde, "Müvekkilimin Canyurt'un atanmasında herhangi bir yetkisi yoktur. Kaldı ki, bir personelin nerede görev yapacağını belirleme yetkisi ihtiyaca ve işin durumuna göre idarenin takdirindedir" dedi. Ayrıca Öztürk imzalı atama belgesini dava dosyasına sundu. Mobbing Mağduru Ümmü Gülsüm Uslu'nun avukatı Emre Ababak mahkemeye sunduğu dilekçede, işkence suçu işlendiği gerekçesiyle davanın yetkili mahkemesinin ağır ceza olduğunu belirti.