İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu, açılış ve ziyaretlerinden sonra Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuruna, ardından evde tedavisi devam eden polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulunup, durumları hakkında bilgi aldı.