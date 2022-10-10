İçişleri Bakanlığı’ndan ”huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması”

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, can ve mal güvenliğini hedef alan başta PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçleri bugüne değin yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşları ile terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.