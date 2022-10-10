Kabine bugün toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan'ın son dönemde artan provokasyonları, Suriye ve Libya'daki son durum masaya yatırılacak. Başörtüsü konusundaki Anayasa çalışmaları da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu sergilemekten geri durmayan Atina yönetimi, provokatif eylemlerini artırdı. Yunanistan'ın Batılı ülkelerden aldığı destekle uluslararası hukuk ihlallerine karşı Ankara, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu çiğnetmemekte kararlı duruşunu sürdürürken; bugün gerçekleşecek toplantıda bu konunun masaya yatırılması bekleniyor.Başkan Erdoğan'ın 'liderlik dersi' verdiği Avrupa Siyasi Topluluğu'ndaki temaslarının çıktılarının da bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği düzenleme üzerine fikir alışverişi yapıldı. Çalışmalar netleştirilerek bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edilecek.Toplantıda, ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca başvuru alan sosyal konut kampanyasının detaylarının da gündeme alınması öngörülüyor. 25 Ekim'de ilk kazmanın vurulacağı "İlk Evim İlk İşyerim" projesiyle ilgili yeni detaylar da kabine toplantısında görüşülecek.