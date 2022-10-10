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Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:11 Son Güncelleme: 10.10.2022 12:30

Son dakika | Kadıköy patlamasına terör soruşturması

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | Kadıköy patlamasına terör soruşturması

Dün Kadıköy’de saat 19.00 sularında yaşanan patlama olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden M.K’nın bir terör örgütünden suç kaydı çıktığı tespit edildi.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada dün gece büyük bir patlama meydana gelmiş, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan iki binaya daha sıçrarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde gelerek çalışma yaparken meydana gelen patlama sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan bu korkunç patlama olayıyla ilgiliyse yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayda terör şüphesi bulunması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık'ın konuyla ilgili soruşturma başlatarak olayı aydınlatmaya yönelik araştırmalara devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika | Kadıköy patlamasına terör soruşturması
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