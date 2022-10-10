Son dakika | Kadıköy patlamasına terör soruşturması

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada dün gece büyük bir patlama meydana gelmiş, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan iki binaya daha sıçrarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde gelerek çalışma yaparken meydana gelen patlama sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşanan bu korkunç patlama olayıyla ilgiliyse yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayda terör şüphesi bulunması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Başsavcılık'ın konuyla ilgili soruşturma başlatarak olayı aydınlatmaya yönelik araştırmalara devam edeceği öğrenildi.