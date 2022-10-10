Kadir Gecesi’nde alkollü paylaşım yapan şahsa hapis cezası





'TOPLUMSAL BARIŞI BOZMAYA ELVERİŞLİ"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğunu kaydederek sanığın İslam dinine mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğunun altını çizdi. Sanığın eyleminin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğunu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğunu belirtti.