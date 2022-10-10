Manisa’da FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan Doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.