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Giriş Tarihi: 10.10.2022 15:17

Manisa'da FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

İHA
Manisa’da FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 30 bin 946 Amerikan doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirası paraya da el konuldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan Doları 2 bin 550 Euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Manisa'da FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
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