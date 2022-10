Muhafazakâr devrimci gençlerle başaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na katıldı. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde, bu ülkenin daha ömrünün baharındaki nice gencinin araç olarak kullanıldığına ve tıpkı bir bozuk para gibi harcandığına vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:TÜGVA, bu ülkenin ve dostlarının gençlerinin, milletin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince ve birikime sahip kılmak için verdikleri mücadelenin en önemli kurumsal markalardan biri haline geldi. Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların, yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde işte bu hakikat vardır. Artık bu ülkenin gençlerini PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi terör örgütleri, fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edeceklerdir.Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş, fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün elebaşlarına, Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için biz, sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve her vakit attığımız adımları, gençlerinizle birlikte planladık ve hayata geçirdik.Gençler şunu unutmayın. Biz varız. Bir de karşımızda malum düşmanlar var. Ne diyor üstat? 'Ey düşmanım. Sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.' Bu anlayışla bu yolda yürüyoruz. Varsa eğer birileri oldukları gibi. Görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise, karşımızdakilerin gerçek yüzlerini ortaya koymaya başladı.Şimdi gençler burayı iyi dinleyin. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak, hukuk diyenlerin maskeleri inince altından zalim suratları fırladı. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları görüldü. Biz insanlığın tüm birikimi gibi demokrasi ve özgürlüklere de, hak ve hukuka da, hoşgörüye de sahip çıkmayı elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başardık.Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak, barbar olamayız. Faşist olamayız, zalim olamayız. Bencil olamayız. Biz yaratılanı, yaratandan ötürü seven bir medeniyetin mirasçıları olarak kendi milletimizi yükseltmek için çalışırken kalbini ve gözünü bize yöneltmiş hiçbir insanı dışlayamayız. Biz irfansız ilimden Allah'a sığınan bir kültürün mensupları olarak kendi gönül coğrafyamızdaki hiçbir şeye hiçbir kimse sırtımızı dönemeyiz. Biz kurtuluşu Allah'ın ipine sarılmakta gören bir inancın olarak asırlardır içimize yerleştirilen Truva atlarının oyunlarına artık gelemeyiz.Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürmeye çalışıyor. Ama hamdolsun Türkiye artık bu zihniyet hezeyanlarını aşmış, çok daha büyük hayallerin, çok daha büyük hedeflerin peşindedir.Unutmayın, elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakâr devrimciler var. Ben muhafazakâr devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini de aşacak azmi iradeyi, enerjiyi görüyorum. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur.Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Yıl sonuna kadar inşallah, önümüzdeki yılı kastediyorum, İstanbul, Ankara, İzmir'de de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda başarı haberlerini aldığımız gençlerimizin sevinci de bizi kuşatıyor. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az anne babaları kadar gurur duyuyoruz.Başkan Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nın yapıldığı Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önündeki kalabalığa da hitap etti. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz.Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız.Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.