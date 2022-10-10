Pegasus çalışanlarının rakılı fotoğraf davasında karar! Mahkeme gerekçesini açıkladı

"SANIĞIN FİİLİ TOPLUMSAL BARIŞI BOZMAYA ELVERİŞLİDİR"

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, açıkladığı kararın gerekçesinde Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inanlar için dini bir değer olduğunu, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde davaya konu paylaşımı yapmasının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğunu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğunu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğunu belirtti.