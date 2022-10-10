PKK’ya Amanoslarda JÖH darbesi

Hatay'ın Payas ilçesinin Amanoslar kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik koruyucularının katılımı ile Amanos dağlarında düzenlediği Şehit Jandarma Uzman Çavuş erkan Çörtük'ün isminin verildiği bir operasyon düzenlendi. Nokta istihbaratına dayalı olarak düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerinin arazi araması neticesinde PKK Terör örgütüne ait iki yer altı deposu bulundu.

PKK terör örgütü tarafından kazılan çukurlara yerleştirilen plastik bidonlarda depolanmış vaziyette 1 adet PKM makinalı tüfek, 10 adet el bombası, 12 adet roket mühimmatı, 3 bin 920 adet çeşitli çaplarda fişek, 28 adet piyade tüfeği şarjörü, 7 adet EYP düzeneği, 129 adet fünye, 8 adet el telsizi, 4 adet el telsizi anteni ve 100 metre saniyeli fitil ele geçirildi.

Amanos dağlarında PKK terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.