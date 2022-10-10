Sanatı tekelleştiren çarpık bakış açısını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Bugün bu güzel binada Türkiye'nin en modern sanat birikimini yeniden ihya etmenin gururunu yüreğimizde hissediyoruz. Tüm aşamalarını bizzat takip ettiğimiz, yakından ilgilendiğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi şehrimize yakışan muhteşem bir eser oldu. Buraya ülkemizin çağdaş sanat hafızası desek yanlış bir tespitte bulunmuş olmayız. Diğer pek çok vasfının yanı sıra müzemiz resim, heykel, seramik ve hat örnekleriyle, Türkiye'nin en büyük sanat koleksiyonuna sahiptir. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, önümüzdeki dönemde sadece İstanbulluların değil, ülkemizin en önemli sanat destinasyonlarından biri olacakTarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle, kadim değerleriyle milletimizin bağını koparmak isteyenler ne yazık ki eşsiz kültür varlığımızın kıymetini de bilemediler. Kimi zaman sadece ihmalkarlıkla, sadece imkanların kısıtlı olmasıyla açıklanamayacak türde husumet dolu adımlar attılar. Örneğin ecdadın bize bıraktığı miras milletimizin bir zenginliği olarak değil tasviye edilmesi gereken bir yük olarak görüldü. Bu zihniyetin elinde Türkiye modern sanat dallarında hak ettiği seviyelere gelemediği gibi, geleneksel sanat dallarında da çok ciddi irtifa kaybetti. Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını çoraklaştıran bu jakoben anlayışı 2002'de göreve geldiğimizde tamamen rafa kaldırdık.Son 20 yılda 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik. Göreve geldiğimizde desteklenen özel tiyatro sayısı sadece 59 iken bugün bu rakam 428'i buldu. Devlet Opera Balesi temsil sayısı 584'ten 707'ye çıktı. Sinemadan müziğe, tiyatrodan yayıncılarımıza kadar hemen her sektöre sağladığımız destek ve teşviklerle sanat camiamızın yanında olduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e sanatçısıyla, siyasetçisiyle, kadını erkeği, genci yaşlısıyla, 85 milyon olarak tam bir dayanışma içinde girmeyi hedefliyoruz.Sanatı tekelleştiren, sanatçıları toplumun karşısında konumlandıran çarpık bakış açılarını reddediyoruz. Sanatçıyı bağrından çıktığı milletin bir ferdi, sorumlu bir üyesi görmek yerine adeta onu mürebbiyesi gibi gösterme peşinde koşanlar, kesinlikle iyi niyetli değillerdir. Bu tür ötekileştirici, hatta düşmanlaştırıcı yaklaşımların kimseye faydası dokunmadığı gibi kaybedeni ise sanatçılarla birlikte topyekün milletimiz olmaktadır.(Onur Şener cinayeti) Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir ne de vicdanidir. Faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız.