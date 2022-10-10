Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?

"BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Son Prag Zirvesi'nde liderlerden bunu dinledik. Bu kışı nasıl geçireceğiz diye. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Liderler sadece anı düşünüyordu.

Daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şu anda düşünün 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerde herhangi bir ses yok. Türkiye bu konuda üzerinden bütün bu imkanları seferber ederek insanlığa bir soluk nefes aldırmanın gayreti içerisinde. Şüphesiz bu sadece bir başlangıçtır. Daha yapacağımız çok iş var.

Her kriz risklerle birlite fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve reformlarla ülkemizin zengin potansiyelini ortaya çıkardık. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla milletimizi bu günlere hazırladık. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, insanımızın neyi talep ettiğine baktık.