Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:46 Son Güncelleme: 10.10.2022 16:49

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı uriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor.MSB son olarak 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz
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