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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:48 Son Güncelleme: 10.10.2022 11:49

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı i Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
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