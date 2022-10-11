Ankara’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletişim dinlenmesi ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ ile irtibatı ve iltisaklı olduğu belirlenen 20 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki MASAK raporlarında ise örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para transferi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.