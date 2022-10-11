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Giriş Tarihi: 11.10.2022 08:41 Son Güncelleme: 11.10.2022 09:07

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı

DEAŞ’ın çatışma bölgeleriyle irtibatlı örgüt üyeleriyle para transferi olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletişim dinlenmesi ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ ile irtibatı ve iltisaklı olduğu belirlenen 20 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki MASAK raporlarında ise örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı mensuplarıyla para transferi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
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