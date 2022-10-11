Bisikletliler için görünmez tehlike

Bütün bisiklet severlerin ortak düşmanı olan yollardaki mazgallar tehlike saçıyor. Özellikle ızgara aralıkları geniş ve yol istikametine paralel şekilde yerleştirilen mazgallar, bisikletler, skuterler, tekerlekli sandalyeler ve bebek arabaları için çukur etkisi yaratıyor ve kazaya davete çıkarıyor. İstanbul'da işe her gün bisikletiyle gidip gelen Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilcisi Ömer Ulunyege de geniş ızgara aralıklı ve yola paralel mazgallar nedeniyle kaza tehlikesi geçirenlerden. SABAH'a konuşan Ulunyege, Gaziosmanpaşa Mehmet Akif Caddesi'ndeki mazgallara dikkat çekerek bisiklet sürücülerini uyardı. Ulunyege, "Hızla gelen bir bisiklet sürücüsü bu mazgallara takıldığında hayati tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Bu tür mazgalların bir an önce güvenli yaya ve bisiklet sürüşü için değiştirilmesi gerekiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.