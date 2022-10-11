CHP’de toplu istifa depremi!

CHP Burdur Merkez İlçe başkanı Serkan Şimşek, istifa gerekçesi olarak Burdur'a gelen genel merkez yöneticilerinden haberdar olmadıklarını gösterdi.

Burdur CHP Merkez İlçe Başkanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Burdur merkeze gelen parti yetkililerin ziyaretlerinden merkez ilçe olarak haberdar edilmememiz ve bu durumun bir kaç kez tekrar etmiş olması, parti yetkililerinin ziyaretlerini hep tesadüfen öğrenmiş olmamız bizleri üzmüş ve yaralamıştır. Yine dün yaşanan genel merkez yetkililerinin ve milletvekillerinin Burdur'da olması ve bizlerin yine bunu tesadüfen öğrenmiş olmamız ne yazık ki bugün almış olduğumuz kararın sebebidir" ifadelerini kullandı.