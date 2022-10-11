CHP'li Ayşenur Arslan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarını hedef alan Arslan, "Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir." dedi.
"Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" ifadelerini kullanan Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.
CHP'li Ayşenur Arslan'dan akıllara zarar sözler! Boğaziçi'nde iftar yapan öğrencileri hedef aldı | Video
"BİLİM FALAN BEKLEMEYİN"
Arslan'ın skandal açıklamaları şöyle:
"Boğaziçi Üniversitesi bu ülkenin en değerli bilim yuvalarından biri. Rektörünü değiştirdiler, öğretmenlerini attılar, mezuniyet törenine 'hayır' dediler.
Tanışma iftarı düzenlenmiş dün akşam. Oraya duyuru-davet-organizasyon serbest. Harem selamlık... Genç kızlar üniversitede erkek öğrenciler bir tarafta yer sofrasında yemek yiyorlar.
'İSLAMİ OLDUĞUNU ZANNEDİYORLAR'
Üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Böyle zanneden bir akıldan bilim falan beklemeyin.
Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Hala bazı ülkelerde, adını vermeye gerek yok yerde yiyorlar. Erdoğan da gittiği her yerde yerde yemek yiyor.
Bir de kız öğrenci ayrı yerde, harem selamlık, Boğaziçi Üniversitesi'nde..."