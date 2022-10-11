CHP’li Murat Karayalçın’dan çok konuşulacak HDP itirafı

"Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.

"BİZİM HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak."

Vatandaşa altılı masanın gizli ortaklarını anlatın

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