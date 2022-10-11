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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:16 Son Güncelleme: 11.10.2022 11:36

CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı

CHP’li Murat Karayalçın’dan çok konuşulacak HDP itirafı

Eski Devlet Bakanı CHP’li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP’nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı televizyon programında "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" çıkışının ardından HDP'ye bir destek de eski Devlet Bakanı Murat Karayalçın'dan geldi.

Katıldığı yayında 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulunan Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" ifadesini kullandı.

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"CHP 6'LI MASADAN BAĞIMSIZ OLARAK GÖRÜŞÜYOR"

CHP'nin 6'lı masadan bağımsız olarak HDP ile görüştüğünü söyleyen Karayalçın, bu görüşmenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Karayalçın'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.

"BİZİM HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak."

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CHP’li Murat Karayalçın'dan çok konuşulacak HDP itirafı
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