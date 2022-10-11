CHP’li Özkan Yalım’dan ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması: 1 değil 1’den fazla bakanlık

"1 DEĞİL 1'DEN FAZLA BAKANLIK"

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini yorumlayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla bakanlık alabileceğini söyledi.

Gürsel Tekin’in ardından bir tepki çeken "HDP’ye bakanlık" açıklaması da CHP’li Yalım’dan | Video

CHP'li Özkan Yalım şu ifadeleri kullandı:

"Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabi ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir.