CHP’li Özkan Yalım’dan ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması: 1 değil 1’den fazla bakanlık

CHP'li Gürsel Tekin, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı.
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"
HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir
"1 DEĞİL 1'DEN FAZLA BAKANLIK"
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini yorumlayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla bakanlık alabileceğini söyledi.
Gürsel Tekin’in ardından bir tepki çeken "HDP’ye bakanlık" açıklaması da CHP’li Yalım’dan | Video
CHP'li Özkan Yalım şu ifadeleri kullandı:
"Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabi ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir.