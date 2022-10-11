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Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:58 Son Güncelleme: 11.10.2022 20:06

CHP’li Özkan Yalım’dan ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması: 1 değil 1'den fazla bakanlık

İHA
CHP’li Özkan Yalım’dan ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması: 1 değil 1’den fazla bakanlık

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atarak HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemişti. Tekin'in bakanlık çıkışından sonra ittifakta oluşan kriz giderek derinleşti. Günlerce konuşulan bakanlık vaadi tartışmaları sonrası CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım fitili tekrar ateşledi. Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri hakkında konuşan CHP'li Yalım, HDP’nin 1 değil, 1’den fazla da bakanlık alabileceğini belirtti.

CHP'li Gürsel Tekin, konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR"

HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

CHP'Lİ YALIM FİTİLİ TEKRAK ATEŞLEDİ!

Günlerce konuşulan CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi tartışmalarında CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım fitili tekrar ateşledi.

"1 DEĞİL 1'DEN FAZLA BAKANLIK"

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini yorumlayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla bakanlık alabileceğini söyledi.

Gürsel Tekin’in ardından bir tepki çeken "HDP’ye bakanlık" açıklaması da CHP’li Yalım’dan | Video

CHP'li Özkan Yalım şu ifadeleri kullandı:

"Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabi ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir.

Bizim, 'HDP'nin şu milletvekili şu şekildedir, bu şekildedir' deme lüksümüz yok.

Meclise seçilen her milletvekili, şartları yerine getirerek parlamentoya geliyor. 'Akabinde başka bir terör örgütüyle bağı vardır veya yoktur' kararıcı savcılarımız ile Türk mahkemeleri verebilir"

6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı: Kim bana had bildirecek? 6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı: Kim bana had bildirecek? CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası

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CHP’li Özkan Yalım’dan ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması: 1 değil 1'den fazla bakanlık
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