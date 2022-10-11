Emine Erdoğan’dan kompost üretim tebriği

Emine Erdoğan, Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından pazar atıklarını komposta dönüştürerek organik gübreyi toprağa geri kazandırma maçıyla kurulan Kompost Üretim Tesisi'yle ilgili tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Tesis haftalık 3 bin 500 litre organik atık işleme kapasitesine sahip.