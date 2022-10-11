CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden LGBT müdürlüğü teklifi

İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "Eşitlik müdürlüğü" kurması, geçen hafta Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi. Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak" ifadelerini kullandı. Teklife meclisten 17 kabul oyu çıkarken, AK Parti grubu meclis üyelerinin verdiği 20 oy ile teklif reddedildi.

'SUNULAN ÖNERGEDE LGBT BAĞLAMLI BİRKAÇ ALT BAŞLIK BULUNMAKTADIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer "Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Esenyurt Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclisinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Yönetmelik Değişikliği Başkanlık teklifi olarak önümüze sunduğu önergede LGBT bağlamlı birkaç alt başlık bulunmaktadır. Genç neslimizi hedef alan ve dolayısıyla aile kavramının altını oymaya zemin hazırlayan LGBT kavramına karşı duruşumuz her zaman bellidir" dedi.

'AİLE KURUMUNA KARŞI SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Özer açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Evlilik kurumunu, toplumu köleleştirmek olarak gören, ev hanımlığını tahkir eden ve cinsiyetsizliği cesaret olarak nitelendiren bu politik hamlenin farkındayız. Esenyurtlu hemşehrilerimiz için örfümüzü, adaletimizi ve geleneklerimizi korumaya devam edecek; aile kurumuna karşı saldırılara izin vermeyeceğiz. Bu yönetmelik gündem maddesi AK Parti meclis üyelerimizin oy çokluğuyla reddedilmiştir."

LGBT müdürlüğü talebine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş, aile yapısını hedef alan zehirli düşünceye her zaman karşı çıkacaklarını kaydetti. Karakaş ise konuya ilişkin şu ifadeleri vurguladı: "LGBT'nin Esenyurt Belediye Meclisi'nde bir müdürlüğün yönetmeliği içinde önümüze gelmesi başlı başına bir garabettir. Bu olayın partisi falan yok. Ben böyle bir anlayışın toplumumuza dayatılmasına karşıyım. Biz bu yönergeyi kabul etmediğimiz halde Esenyurt Belediyesi eşcinsel konuşmacı getirip seminerler düzenledi. 'Eşitlik' diyor, arka planda LGBT'yi destekleyen faaliyetler yapıyorlar."