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Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:58

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunanistan'a kucak açtı, Türkiye'yi hedef aldı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunanistan’a kucak açtı, Türkiye’yi hedef aldı!

Yunanistan'ın etkin gazetelerinden Kathimerini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki sığınağına gitti. Gülen, Yunanistan'ı savunurken, Türkiye düşmanı açıklamalar yaptı. Gülen'in sağlık sorunu yaşaması ile röportaj 12'nci dakikada kesildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Gülen, Ege'deki Yunan tahriklerini görmezden geldi, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı." dedi.

YUNANİSTAN'I DESTEKLEDİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

FETÖ elebaşını ziyaretinin Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan'ın Yunanistan hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine FETÖ elebaşı Gülen, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" sözleri ile Yunanistan'a sahip çıktı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YARIDA KALDI

Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in aniden yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, "Özür dileyip, odadan ayrıldı" dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.

EVİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Kathimerini, Gülen'in evinin içeriden fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğini de belirtti. Gülen'in hastane dışında kalan zamanında da evden çıkmadığına yer verildi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunanistan'a kucak açtı, Türkiye'yi hedef aldı!
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