FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunanistan’a kucak açtı, Türkiye’yi hedef aldı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Gülen, Ege'deki Yunan tahriklerini görmezden geldi, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı." dedi.