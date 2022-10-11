FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Yunanistan’a kucak açtı, Türkiye’yi hedef aldı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Gülen, Ege'deki Yunan tahriklerini görmezden geldi, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı." dedi.
YUNANİSTAN'I DESTEKLEDİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
FETÖ elebaşını ziyaretinin Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Erdoğan'ın Yunanistan hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine FETÖ elebaşı Gülen, "Bazıları atmosferi bozmak ve suları bulandırmak için çok çalışıyor. Erdoğan son zamanlarda adalara gitmek, adaları yağmalamak, işgal etmek gibi saçma sapan şeyler konuşuyor. Herkes kendi yerinde kalmalı" sözleri ile Yunanistan'a sahip çıktı.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YARIDA KALDI
Kathimerini, FETÖ elebaşı ile yapılan görüşmenin toplamda 12 dakika sürdüğünü yazdı. Gülen'in aniden yorgun olduğunu ve söyleşiyi yarım bıraktığını aktaran gazete, "Özür dileyip, odadan ayrıldı" dedi. FETÖ elebaşının sağlık sorunları olduğunu gizlemediği yazıldı.