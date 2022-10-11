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Giriş Tarihi: 11.10.2022

‘İBB kendi emeklerini anlatsın’

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‘İBB kendi emeklerini anlatsın’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'ya gitmek için Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, "Pendik'le Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın, daha önce başlanmışo lan hattın, bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Başkalarınıne mekleri üzerinden değil de kendi yaptıkları emeklerini anlatmalarını bekliyoruz" dedi.
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‘İBB kendi emeklerini anlatsın’
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