İstanbul’daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.