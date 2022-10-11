Mehmetçiğin ‘pençe’si terörü kilitledi

Terörle mücadele operasyonları terör örgütlerini sınır ötesinde de tek tek çökertiyor. 17 Nisan'da Irak'ın Kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile 411 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, dağılma noktasına gelen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölge dışına itilen terör örgütünden kaçışların artarak devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.411 PKK/KCK terör örgütü mensubu Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 970 adet silah ve 430 bin 114 adet mühimmat ile 148 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Girilemez denilen mağaralarda barınan sözde lider kadro örgüt üyelerini ve ölülerini bırakıp kaçarken, teröristler güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor. Asos bölgesine yapılan hava taarruzu sonucunda en az 23 silahlı teröristin etkisiz hale getirilmesi, elebaşlarını iyice panikletti. Ne yapacağını şaşıran elebaşlarının kaçacak delik aradıkları, operasyonlar esnasında mezarlar kazdırarak içine saklandıkları tespit edildi. Pençe-Kilit operasyonunda binlerce silah ve mühimmatın yanı sıra bugüne kadar içlerinde kritik örgütsel doküman bulunan 24 dizüstü bilgisayar, 13 fotoğraf makinası, 17 hafıza kartı, 10 flash bellek, çok miktarda CD ele geçirildi.Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.