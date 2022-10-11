MHP lideri Bahçeli Cengiz Aytmatov Parkı’nı gezdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'nın Balgat semtinde bulunan ve MHP Genel Merkezi'nin karşısında yer alan Cengiz Aytmatov Parkı'nda yürüyüş yapıp, incelemelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanında kurmayları olduğu halde, dünyaca ünlü Kırgız Yazar 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi sayısız eserin sahibi Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan parkı gezdi.

Çankaya Belediyesi, daha önce pazaryeri olarak kullanılan Ehlibeyt Mahallesindeki alanı, parka dönüştürüp, iki gün önce, aralarında Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömeraliyev'in yanı sıra 40 ülkenin büyükelçi ve temsilcilerinin de katıldığı bir törenle açmıştı.