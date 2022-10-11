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Giriş Tarihi: 11.10.2022 20:18 Son Güncelleme: 11.10.2022 20:19

MHP lideri Bahçeli Cengiz Aytmatov Parkı’nı gezdi

ANKARA
MHP lideri Bahçeli Cengiz Aytmatov Parkı’nı gezdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezi karşısında yeni açılan Cengiz Aytmatov Parkı’nı kurmaylarıyla gezdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'nın Balgat semtinde bulunan ve MHP Genel Merkezi'nin karşısında yer alan Cengiz Aytmatov Parkı'nda yürüyüş yapıp, incelemelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yanında kurmayları olduğu halde, dünyaca ünlü Kırgız Yazar 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi sayısız eserin sahibi Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan parkı gezdi.

Çankaya Belediyesi, daha önce pazaryeri olarak kullanılan Ehlibeyt Mahallesindeki alanı, parka dönüştürüp, iki gün önce, aralarında Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömeraliyev'in yanı sıra 40 ülkenin büyükelçi ve temsilcilerinin de katıldığı bir törenle açmıştı.

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MHP lideri Bahçeli Cengiz Aytmatov Parkı’nı gezdi
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