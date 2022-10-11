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Giriş Tarihi: 11.10.2022 23:12

Sır patlamada 'Aile İçi İntikam' iddiası

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sır patlamada ’Aile İçi İntikam’ iddiası

İstanbul Kadıköy'de üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın perde arkasından “Aile İçi İntikam” iddiası çıktı.

İddialara göre; patlamaya neden olan ve binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa K., 2012 yılında yakalandıktan sonra tutuklanmasından sorumlu tuttuğu ailesinden intikam almak istedi.

PANDEMİDE SERBEST KALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Kardeşine öfke duyduğu iddia edilen ve kendisiyle birlikte iki komşusunun da ölümüne yol açan Mustafa K.'nın 1998 yılında İsviçre'de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olaydan sonra İsviçre'den kaçtığı Türkiye'de 2012 yılında yakalanarak sekiz yıl cezaevinde kaldığı ve Pandemi sürecinde serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.

"TERÖR BAĞLANTISI GÖREMEDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili yaptığı açıklamada "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an için göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı" ifadelerini kullandı.

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Sır patlamada 'Aile İçi İntikam' iddiası
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