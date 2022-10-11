Sır patlamada ’Aile İçi İntikam’ iddiası

İddialara göre; patlamaya neden olan ve binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa K., 2012 yılında yakalandıktan sonra tutuklanmasından sorumlu tuttuğu ailesinden intikam almak istedi.

PANDEMİDE SERBEST KALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Kardeşine öfke duyduğu iddia edilen ve kendisiyle birlikte iki komşusunun da ölümüne yol açan Mustafa K.'nın 1998 yılında İsviçre'de dört kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olaydan sonra İsviçre'den kaçtığı Türkiye'de 2012 yılında yakalanarak sekiz yıl cezaevinde kaldığı ve Pandemi sürecinde serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.