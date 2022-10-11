SON DAKİKA | Assos ve Troya Tünelleri açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Son dakika haberi... Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri bugün hizmete açılıyor. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Açılışını yapacağımız tünellerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplamda 9 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağalayan aksın en önemli bölümlerindendir.

Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Tarihimizin şanlı şehri, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale de tarihle bezelidir. Gazi Mustafa Kemal'in ve tüm kahramanlarımızın hatıraları bu şehirde buram buram kokmaktadır. Şehitliklerimizi abad ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, Türkiye 100 yılı atılımıyla karşılamaya hazıırlanıyoruz. 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazılıyoruz. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber, kararlığımız daha büyüktür.