SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan Kadıköy’deki patlamaya ilişkin açıklama! Terör bağlantısı var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Terör bağlantısı göremedik. Tüm yönleri ile araştırmalarımız sürüyor." dedi. Soylu, evin çöp ev olduğunu, evde yaşayan şahsın şizofreni belirtileri gösterdiğini, elektroniğe meraklı bir kişi olduğunu ve havai fişek benzeri malzemelerin de konut içerisinde yer aldığını tespit ettiklerini aktardı.
"30'A YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Güya, 8 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki birisi bomba imal ediyordu. İlk paylaşımların önemli bölümü bu. FETÖ'nün, terör örgütünün bot hesapları ortaya çıkıyor ve psikolojik harekat başlatıyorlar. Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden bilgi aldım. Terör olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgi; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduklarını söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin çöp eve döndüğü, evde metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap, havai fişek gibi malzemelerin bulunduğu, kurusıkıdan bozma tabanca bulunduğu, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olduğu, İsviçre'de adam öldürmeden cezaevinde yattığı, kendi kendine yaşayan, elektriğe meraklı birisi. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu görülmedi. Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı.
"ÖRGÜT BAĞLANTISI TESPİT EDEMEDİK"
Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik
HDP'Lİ PERVİN BULDAN VE ÖMER ÖCALAN'A ÇOK SERT TEPKİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'liler tarafından teröristbaşı Öcalan için destek yürüyüşü düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. Bakan Soylu, Pervin Buldan'a sert tepki gösterdi.
"BUNLARI CESARETLENDİREN CHP'DİR"
Soylu, "Bunlar PKK'ya esir olmuş bir topluluk. Gıkını çıkaramaz. Pervin Buldan dağda kendisine hangi muamelenin yapıldığını iyi bilir ama sesini çıkaramaz. Bir bebek katili için yürüyüş yapıyorlar, buna 'demokratik siyaset' diyorlar. Buna demokratik siyaset diyorlar ise düşünceleri ortada. Bu konuda bir milim izin vermeyiz." dedi. Soylu, HDP'li Ömer Öcalan'ın 'Polis teşkilatını yapılandırmada biz de rol alacağız' şeklindeki sözlerine de sert çıktı, "Ömer Öcalan denilen müptezelin söylediği ise içindekini dışına fışkırtıyor. Kendi aralarında toplanıp Anamuhalefet partisi ile konuştuklarını söylüyor. Bunlara bu şımarıklığı veren de Anamuhalefet partisidir. Bunları bu noktaya taşıyan da CHP'dir." dedi.