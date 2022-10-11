SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan Kadıköy’deki patlamaya ilişkin açıklama! Terör bağlantısı var mı?

"ÖRGÜT BAĞLANTISI TESPİT EDEMEDİK"

Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik

HDP'Lİ PERVİN BULDAN VE ÖMER ÖCALAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'liler tarafından teröristbaşı Öcalan için destek yürüyüşü düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. Bakan Soylu, Pervin Buldan'a sert tepki gösterdi.