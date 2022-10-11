SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilmez. Türkiye barış ve huzurun saygı ve sevginin gıpta edildiği ülkedir. Tam tersini iddia eden Kılıçdaroğlu ve ortakları müfteri ordusudur.

Namertliğin izini süreceğine mertliğin kulvarına gir de adamlıkla anıl. Sanki duvara konuşuyoruz, aynı tas aynı hamam.

Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı baştan aşağı sahtekarlıktır. MHP başörtüsü sorununun gündemden çıkarılması için anayasa değişikliğine sonuna kadar vardır.

Değerli milletvekilleri Türkiye'nin geleceğini risk edecek sorun alanlarına eğilmek, evvela siyaset müessesinin zorunlululuğudur. Yalnız başına uzkaşmak yetmyecektir.

CAMİ DE CEMEVİ DE BİZİMDİR"

Alevi vatandaşların talepleri karşılanmalı. Cami de cemevi de bizimdir, hepimiz Müslümanız. Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz.

Cemevi hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.

Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir.

Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir.

Alevilik siyasi istismar aracı olmaktan çıkarılmalı. Siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemeli.