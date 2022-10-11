SON DAKİKA | Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre AFAD, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. Büyüklüğünün 5.1 olarak ölçüldüğü deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Kilis'ten de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
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OSMANİYE DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE
Osmaniye, depremsellik açısında kritik bir noktada bulunuyor. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Osmaniye'de depremin oluşma riski yüksek seviyede.
"OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI"
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle olumsuz bir ihbar yapılmadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."