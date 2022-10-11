SON DAKİKA | Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre AFAD, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. Büyüklüğünün 5.1 olarak ölçüldüğü deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Kilis'ten de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.