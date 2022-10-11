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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Soylu, Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Soylu, Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 yıl önce Diyarbakır'daki Kobani olayları sırasında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri tarafından 3 arkadaşı ile birlikte katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün ailesine ziyarette bulundu. Yasin Börü'nün babası Fikri Börü ve annesi Hatice Börü tarafından karşılanan Soylu ve beraberindekiler, hayatını kaybedenler için dua etti. Bakan Soylu, Yasin Börü'nün kardeşine oyuncaklar hediye ederken, basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Soylu, ziyaretinden ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "Allah evladımıza rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.
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Soylu, Yasin Börü’nün ailesini ziyaret etti
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