Üniversite eğitiminde 35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni çalışma ile 35 yaş üzeri kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz. Buna göre, 35 yaş üzerinde olan kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.YÖK'ün teşkilat yapısını reforme ederek etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz.Yükseköğretimde geldiğimiz seviyeyi kafi görmüyoruz. Günün ihtiyaçları ve milletin beklentileri çerçevesinde ilave adımlar atmayı sürdürüyoruz. Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni de özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz. Gençleri geleceğe en donanımlı, en nitelikli şekilde hazırlamak için yükseköğretimde vizyoner projeleri hayata geçirdik. Bunlardan birinin, siber güvenlik meslek yüksekokullarının kurulması. Gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil, inşallah aranan elemanlar olacak.Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu an bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara rahatlıkla cevap verebiliriz. Göreve geldiğimizde burs kredi 45 liraydı. Ne utanılacak rakam. Şimdi bursu 850 liraya çıkardık.Siyasi kavgalardan altyapı eksikliklerine kadar birçok sorun vardı ülkemizde. İkna odaları, sahneden ağzı kapatılarak indirilen kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazınmıştır. Şimdi artık hocalarımızın arasında başörtülüler var mı? Var. Aynı şekilde üniversiteye gidebilen kızlarımız var mı? Var. Hakim, savcı başörtülü olarak görev yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Asıl özgürlük budur. Diyorlar ki; Hak ve özgürlük... Uygulamayı göster bize. Ne yaptınız hak ve özgürlük için. İkna odalarında bizim yavrularımızın başörtülerini çıkardınız. Burası halkı yüzde 99 Müslüman olan bir ülke. Bu ülkede bunları yaptınız. Ama bunlardan sıyrıldık. Artık özgürlük var.Başörtüsü konusunda ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu Bay Kemal? Eğer samimi isen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım.Uluslararası iktisatçılarla toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar. Türkiye altyapısını bitirdi. Bunun için de Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz de dedik ki; 'Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyız. Daha da iyiye gideceğiz. Hele Karadeniz'den doğalgaz çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğal gazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ülkemizin potansiyellerini gün yüzüne çıkarmanın gayretini verdik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Artık 'Türkiye yüzyılı' diyoruz ya işte Türkiye'nin yüzyılı bu altyapıyla güçlendi. Türkiye yüzyılı ifademiz hemen her alanda vücut bulacak.Başkan Erdoğan konuşmasının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte "YÖK 2022 Üstün Başarı Ödüllerini" sahiplerine verdi.Dr. Aslı Ulubaş Hamurcu ve TezDanışmanı Prof. Dr. Fatih TerziDr. Osman Gazi Güçlütürk veTez Danışmanı Doç. Dr. FülüryaYusufoğlu BilginDr. Berdan Ulaş ve TezDanışmanları Prof. Dr. Hilal DemirKıvrak ve Prof. Dr. İrfan Ar,Dr. Nazife Ülker Ertuğrul veTez Danışmanı Prof. Dr. SinanCanpolatAtatürk ÜniversitesiDicle ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiÖzyeğin ÜniversitesiBurdur Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi("Milli Yenilik" kategorisi) Prof. Dr. Mustafa Başaran("Bilim Diplomasisi" kategorisi) Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu("İlme ve Talebeye Hizmet" kategorisi) Prof. Dr. Raşit Küçük