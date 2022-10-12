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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:19 Son Güncelleme: 12.10.2022 13:55

Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı

İHA
Ankara’da ’su indirimi’ kararı mahkemeye taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen suya yüzde 50 indirim kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurulduğunu açıkladı.

AK Parti Grubu ABB Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılması için önerge vermişti. Çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvuran ABB, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.
'Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat halinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu."

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Ankara'da 'su indirimi' kararı mahkemeye taşındı
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