AK Parti’de eski ve yeni bir arada! Başkan Erdoğan: Davaya kırgınlık olmaz

AK Parti seçime dönük çalışmalarına hız verirken, bir süredir devam eden "Şehir Buluşmaları" adı altındaki toplantılara eski milletvekili, bakan ve teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet ediliyor.Böylece partiye 20 yıl emek veren kadrolar bir araya getiriliyor. Toplantılara genel merkez yönetimi, farklı illerin milletvekilleri ve bakanlar, STK temsilcileri katılıyor. Parti, ülke sorunları masaya yatırılıyor. Herkes düşüncelerini büyük bir açıklık ile ortaya koyup adeta içini döküyor.Başkan Erdoğan, kurmayları ile bu toplantıları değerlendirirken, "Bu toplantılar tamamlandıktan sonra seçim sürecinde Türkiye'yi tekrar tekrar dolaşacağız.Meclis, seçim takvimi başlayınca ara verecek. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Millete verdiğimiz vaatleri yerine getirerek milletin huzuruna çıkacağız. Sıkı bir mesai yapacağız" dedi.Başkan Erdoğan, zaman içinde partiye küsenler ile ilgili de "Küskün olan arkadaşlarımıza da zaten kapımızı açmak suretiyle onları partimizin kadroları içerisinde değerlendiriyoruz.Değerlendirmeye de devam edeceğiz. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. AK Parti bir dava partisidir. Dava içerisinde şahıslara kırgınlık, küskünlük olabilir ancak davaya kırgınlık, küskünlük olmaz" mesajı verdi.