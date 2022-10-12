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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:15

Amanoslar'da terör operasyonu: PKK'ya ait iki depo imha edildi

İHA
Amanoslar’da terör operasyonu: PKK’ya ait iki depo imha edildi

Hatay'da, Amanoslar Dağı'nda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. Delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonu ile Hatay'ın Payas ilçesi, Kozludere Mahallesi'nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu çerçevesinde icra edilen faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Depolar içerisinde, 150 kilo un, 70 kilo bulgur, 30 kilo kuru fasulye, 30 kilo pirinç, 12 adet 1 kilo tahin, 12 adet 1.5 kilo pekmez, 10 adet 500 gram Türk kahvesi, 7 adet 1.2 kilo tahin, 6 adet 5 litre ayçiçek yağı, 6 paket makarna, 5 kilo şeffaf poşet içerisinde toz şeker, 4 adet jelikan bidon, 3 kilo şeffaf poşet içerisinde çay, 3 adet 5 kilo bidon içerisinde tütün ele geçirildi.

OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Amanoslar'da terör operasyonu: PKK'ya ait iki depo imha edildi
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