Astana’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek: Stratejik ilişkilerde somut adımlar atılacak





TÜRKİYE KAZAKİSTAN'IN EN BÜYÜK 5. BÜYÜK TİCARET ORTAĞI



Kazakistan ile Türkiye, halihazırdaki 3 milyar 527 milyon dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye, şu anda Kazakistan'ın Rusya, Çin, İtalya, Güney Kore'den sonra en çok dış ticaret yaptığı 5. ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Türkiye, son yıllarda Kazakistan'da ABD ve İsviçre'den sonra yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke olarak biliniyor.