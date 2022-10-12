Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kazakistan’la iş birliği vurgusu: 20 anlaşma imzalandı

Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Orta Koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji arasında bağlantılarımızı güçlendireceğiz. Azerbaycan da dahil olmak üzere Üçlü Mekanizma'dan sonuç neticeler almak istiyoruz.

Gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Ticaret, enerji ve savunma sanayiinde iş birliği artacak.