Başkan Erdoğan, Kazakistan’a hareket etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı "TUR" ile Astana'ya gitti.

ÖĞLE SAATLERİNDE ASTANA'DA OLMASI BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana'da olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti | Video

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI'NA KATILACAK

Başkan Erdoğan, Astana'da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, 13 Ekim'de de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.