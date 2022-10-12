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Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 12.10.2022 07:04

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı

Rana BÜYÜKTAŞ
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı

Başkan Erdoğan’ın üniversite öğrencileri için ücretsiz ulaşım desteği müjdesini gençler sevinçle karşıladı. Öğrenciler “Ailemizi daha sık görebileceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üniversiteyi ailesinden uzak okuyan öğrencilerin memleketlerine gidebilmeleri için yılda iki kez yol ücretlerinin karşılanacağı" müjdesi gençleri mutlu etti.



Memleketlerine gitmek isteyen ancak yol masraflarından dolayı zorlanan öğrencileri rahatlatacak olan yeni düzenlemeyle üniversite öğrencileri yılda iki kez para vermeden ailelerinin yanına gidebilecek.



SABAH'a konuşan öğrenciler "Ailemizi artık daha sık görebileceğiz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler" dediler. İşte duygularını SABAH'la paylaşan öğrencilerin görüşleri:



YOL PARASINI DÜŞÜNMEYECEĞİM

Gül ŞİMŞEK (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi): Ailem Gaziantep'te yaşıyor. Otobüs ücretim gidiş-geliş 860 TL gibi yüksek bir rakam olduğu için evime sık sık gidemiyordum. Yakın çevrelerde olanlar evlerine giderken ben gidemediğim için üzülüyordum. Ücretim karşılanırsa yol parasını düşünmeden evime ulaşabileceğim.



Ramazan Sami CÖMERT (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi): Ailem Konya'da. Üniversitenin ilk yılında 60 Lira'ya gittiğim yolu bu yıl 250 Lira'ya gitme durumunda kaldım. Bu durumda benim yolculuk öncesi ve sonrası bazı ihtiyaçlarımı göz ardı etmeme sebep oldu. Böyle bir yol masrafı yardımının bizlere sunulmasından dolayı çok mutluyum.



ÇOK İSABETLİ BİR DESTEK

Yunus Emre AYTEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Ailem Gaziantep'te. Yol ücretleri çok pahalı olduğu için olabildiğince az gitmeye çalışıyordum. Ama yeni düzenlemeyle daha rahat olabileceğim. Çok sevindim. Ailemden uzaktayken onları özlüyorum ama pahalılıktan dolayı gidemiyordum. Yılda iki kez para vermeden gideceğiz.



Emine TEKER (Gazi Üniversitesi): Ailem Samsun'da. Samsun Ankara'ya çok uzak. Yol ücretleri de çok pahalı. Ailemin yanına giderken maddi açıdan çok zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yardımda bulunması çok isabetli oldu.

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Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı
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