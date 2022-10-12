Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Üniversiteyi ailesinden uzak okuyan öğrencilerin memleketlerine gidebilmeleri için yılda iki kez yol ücretlerinin karşılanacağı" müjdesi gençleri mutlu etti.
Memleketlerine gitmek isteyen ancak yol masraflarından dolayı zorlanan öğrencileri rahatlatacak olan yeni düzenlemeyle üniversite öğrencileri yılda iki kez para vermeden ailelerinin yanına gidebilecek.
YOL PARASINI DÜŞÜNMEYECEĞİM
Gül ŞİMŞEK (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi): Ailem Gaziantep'te yaşıyor. Otobüs ücretim gidiş-geliş 860 TL gibi yüksek bir rakam olduğu için evime sık sık gidemiyordum. Yakın çevrelerde olanlar evlerine giderken ben gidemediğim için üzülüyordum. Ücretim karşılanırsa yol parasını düşünmeden evime ulaşabileceğim.
Ramazan Sami CÖMERT (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi): Ailem Konya'da. Üniversitenin ilk yılında 60 Lira'ya gittiğim yolu bu yıl 250 Lira'ya gitme durumunda kaldım. Bu durumda benim yolculuk öncesi ve sonrası bazı ihtiyaçlarımı göz ardı etmeme sebep oldu. Böyle bir yol masrafı yardımının bizlere sunulmasından dolayı çok mutluyum.
ÇOK İSABETLİ BİR DESTEK
Yunus Emre AYTEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Ailem Gaziantep'te. Yol ücretleri çok pahalı olduğu için olabildiğince az gitmeye çalışıyordum. Ama yeni düzenlemeyle daha rahat olabileceğim. Çok sevindim. Ailemden uzaktayken onları özlüyorum ama pahalılıktan dolayı gidemiyordum. Yılda iki kez para vermeden gideceğiz.