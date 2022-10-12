Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu! Öğrenciler ulaşım müjdesini sevinçle karşıladı





ÇOK İSABETLİ BİR DESTEK



Yunus Emre AYTEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Ailem Gaziantep'te. Yol ücretleri çok pahalı olduğu için olabildiğince az gitmeye çalışıyordum. Ama yeni düzenlemeyle daha rahat olabileceğim. Çok sevindim. Ailemden uzaktayken onları özlüyorum ama pahalılıktan dolayı gidemiyordum. Yılda iki kez para vermeden gideceğiz.