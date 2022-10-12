Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan F-16 mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden İbrahim Kalın, burada gazetecilerle sohbet etti.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemelerin Senato versiyonundan çıkarılmasına ilişkin Kalın, "Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.

YUNANİSTAN LOBİSİNİN BASKISI PÜSKÜRTÜLDÜ: Atılan bu adımı olumlu olarak nitelendirdiklerini belirten Kalın, "Bizim istediğimiz şekilde kongreye gitmesin önü açılmış oldu. Ama o ara seçimlerden sonra kongreye gider Onun da Kasım sonunu bulacağını düşünüyoruz. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. Yunan lobisinin yapmış olduğu baskı püskürtürmüş oldu. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim çok lehimize olan bir şey... Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

KIBRIS KONUSU ELE ALINACAK

Rusya'nın, Lefkoşa'da konsolosluk açmayı ve KKTC'ye doğrudan uçuşlar başlatmayı düşündüğüne dair haberlere ilişkin de Kalın, bu konunun yarın (bugün) Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmede ele alınacağını belirtti.