İçişleri Bakanı açıkladı: Kadıköy’de terör bağlantısı yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda dün bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Kadıköy'de bir binada 2'si Özbek 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin başlatılan terör soruşturma hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapan Bakan Soylu, patlamanın yaşandığı ev sakininin 1959 doğumlu M.K olduğunu aktardı. Çalışmalar neticesinde bir terör bağlantısı göremediklerini aktaran Bakan Soylu, "Şu an için bir terör örgütü ile irtibat veya iltisak olan kişilerle bir yakınlaşma göremedik. Ama soruşturmayı Başsavcılık tarafından yürütülüyor. Şu ana kadar 30'a yakın kişinin ifadesi alındı. Evde patlamaların arda ardına 3 defa olmasının nedeni ise, nefes darlığı olduğu için oksijen tüpü kullanıyor ve evde normal tüp olmasından dolayı. Evde 80'in üzerinde bulgu var. Dün akşam 17.00 itibarıyla 60'a yakın bulgunun tamamına baktılar. Bakmaya devam ediyorlar" şeklinde açıklamada bulundu. Soylu, yakınlarının evde yaşayan M.K.'nın şizofren hastası olduğu, evin de çöp ev halinde olduğunu belirtti. Şahsın, eski sol yapılanmaya bağlı olduğu ve 2012-2019 arasında cezaevinde yattığı bilgisini paylaştı.