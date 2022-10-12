Meral Akşener, partililerin yüzüne söyledi: Kemal Bey kararlı...

2023 seçimleri yaklaşırken, 6'lı masa halen Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu dolaylı ifadelerle dile getirirken, son olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı vermişti.
'O MASA NOTER DEĞİL'
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceği konusundaki bir soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki konuşmasını çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. O masa noter değil. Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur" demişti
ADAY KILIÇDAROĞLU MU? SORUSUNA 'HAYIR, YOK' YANIT!
6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu olarak belirlenmedi mi sorusuna Akşener, "Hayır yok. Ama adaylığını söyleyebilir. Orada bir sorun yok. Diğerleri de söyleyebilir. Başka insanların adı da gelebilir. Bunlar tartışılır ve karar verilir." yanıtını vermişti.
Akşener'den adaylık vetosu gibi açıklama! 'Bu görevi kendine bağlayan Kılıçdaroğlu...' | Video
Akşener'in, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday" vurgusu da dikkat çekti.
Seçimlere az bir süre kala altılı masada cumhurbaşkanlığı konusunda belirsizlik devam ediyor. Muhalefet kanadında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı konusunda tereddütler her fırsatta göze çarpıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday ilan ettirme hamlesine İyi Parti karşı çıkınca iki cephede ipler gerildi.
'KEMAL BEY KARARLI'
Cumhuriyet'in haberine göre Ankara'da partisinin il başkanlarına seslenen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı. İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, "Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.
"DESTEK İMASINDA BULUNMADI"
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakan Akşener, sık sık 'kazanacak aday' çıkışları ile uyarılar yapıyordu. Toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı karşısında kesin bir destek imasında bulunmaması dikkat çekti.