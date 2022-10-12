Meral Akşener, partililerin yüzüne söyledi: Kemal Bey kararlı...

'KEMAL BEY KARARLI'

Cumhuriyet'in haberine göre Ankara'da partisinin il başkanlarına seslenen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı. İyi Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, "Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

"DESTEK İMASINDA BULUNMADI"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakan Akşener, sık sık 'kazanacak aday' çıkışları ile uyarılar yapıyordu. Toplantıda da Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı karşısında kesin bir destek imasında bulunmaması dikkat çekti.

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