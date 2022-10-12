MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cami de bizim cemevi de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk siyasetinin ahlak reformuna ihtiyacı var. Siyaset, soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların harcı olamaz" dedi.Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları kaydetti:Türk siyasetinin bir ahlak reformuna ihtiyacı var. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez. Siyaset, soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların harcı olamaz. Uçurumun kenarında sahte pehlivanlık pozu vererek siyaset yapılamaz.Başörtüsü meselesi, milletin kalıcı ve köklü mutabakatıyla çözüldü. Bu konuyu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin, yeniden kısır bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacak. Bu kapsamda CHP'nin geçen hafta hazırlayıp TBMM'ye vermiş olduğu kanun teklifi samimiyetsiz, tutarsız, içerik itibariyle de baştan savmadır. Kaldı ki yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç da yoktur. Bu nedenle, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapması, müteakiben hazırlanmış teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması baştan ayağa sahtekarlık, savrukluk, sakatlık ve saçmalıktır.Kılıçdaroğlu 'Türkiye'yi barıştıracağım' diyor. Barışmak için küslerin olması gerekmiyor mu? Türkiye küs değil. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet samimiyse, şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesini yasal değil, anayasal güvenceye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun, dürüstseniz gereğini yapın, karnınızdan konuşmayın.Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Mezhepçilik fitnesini yayanlar, bu çerçevede yıllarca husumet aşısı yapanlar bizden olmayan, bizim gibi hissetmeyen, inanmayan bozgunculardır. Alevi İslam inancına sahip vatandaşımızın haklı talepleri vardır, bu talepler karşılanmalıdır.