SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH’a açıkladı: Adada denge bozan ABD’ye karşı Türkiye net!

Son dakika haberi... ABD'nin adada güç dengesini bozan kararını SABAH'a değerlendiren Fuat Oktay, gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "Geçitkale'yi İHA, SİHA üssü olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Fuat Oktay, güç dengesini bozan unsurun dışardaki ülkeler olduğuna işaret ederek, "Amerika, silah ambargosunu kaldırarak ilk adımı attı. Yeni anlaşmalar da yapılmaya çalışılıyor. Rum ve Türk kesimi arasındaki dengenin bozulması kimsenin çıkarına değil. Bizim de çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.