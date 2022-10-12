SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH’a açıkladı: Adada denge bozan ABD’ye karşı Türkiye net!

Fuat Oktay, güç dengesini bozan unsurun dışardaki ülkeler olduğuna işaret ederek, "Amerika, silah ambargosunu kaldırarak ilk adımı attı. Yeni anlaşmalar da yapılmaya çalışılıyor. Rum ve Türk kesimi arasındaki dengenin bozulması kimsenin çıkarına değil. Bizim de çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.