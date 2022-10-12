Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH'a açıkladı: Adada denge bozan ABD'ye karşı Türkiye net!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 17:40 Son Güncelleme: 12.10.2022 17:50

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH'a açıkladı: Adada denge bozan ABD'ye karşı Türkiye net!

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH’a açıkladı: Adada denge bozan ABD’ye karşı Türkiye net!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'taki güç dengesini korumaya yönelik ilave adımlar atılacağını kaydederek Türkiye'nin garantör ülke olarak bütün tedbirleri alacağını dile getirdi. Oktay, "Yakında gerekli adımları attığımızı göreceksiniz. Orada bizim Geçitkale var. İHA, SİHA üssü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Son dakika haberi... ABD'nin adada güç dengesini bozan kararını SABAH'a değerlendiren Fuat Oktay, gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "Geçitkale'yi İHA, SİHA üssü olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Fuat Oktay, güç dengesini bozan unsurun dışardaki ülkeler olduğuna işaret ederek, "Amerika, silah ambargosunu kaldırarak ilk adımı attı. Yeni anlaşmalar da yapılmaya çalışılıyor. Rum ve Türk kesimi arasındaki dengenin bozulması kimsenin çıkarına değil. Bizim de çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.

GEÇİTKALE: KRİTİK HAMLE

KKTC'nin Gazimağusa ili yakınlarında bulunan Geçitkale'deki İHA/SİHA üssü ile Rum-Yunan ikilisinin eylemleri takip edilerek hukuksuzluklar kayda geçirilecek. Üs ile adada bulunan 40 bin civarındaki Türk barış gücüne stratejik hava desteği verilmiş olacak.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH'a açıkladı: Adada denge bozan ABD'ye karşı Türkiye net!
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