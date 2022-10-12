Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:42 Son Güncelleme: 12.10.2022 10:01

SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi

SON DAKİKA: Diyarbakır’da ’Sondaj’ operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır’da petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 70 ton varil ele geçirildi.

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Özel bir şirkette çalışan mühendisler tarafından bu durum fark edilince durum polise bildirildi. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, yaklaşık iki ay süren titiz bir çalışmanın neticesinde organize suç şebekesi çökertildi.

70 TON VARİL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 70 ton varil ele geçirildi.

Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi
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