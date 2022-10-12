SON DAKİKA: Diyarbakır’da ’Sondaj’ operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
Özel bir şirkette çalışan mühendisler tarafından bu durum fark edilince durum polise bildirildi. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
70 TON VARİL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 70 ton varil ele geçirildi.
Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video