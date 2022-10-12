Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu

SÖZ KONUSU VEKİLLER KONUŞTU



Gala gecesinde masada bulunan AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci ile Mehmet Şükrü Erdinç SABAH'a konuştu. Milletvekili Abdullah Doğru, "CHP milletvekilleri ve belediye başkanı da bizimle aynı masadaydı. Kurgu yapıp millet aç iken bunlar sürekli yemek yiyorlar ortamı yaratmak doğru bir habercilik değil. Bu fotoğrafı kullanmak ikiyüzlülüktür" derken, Tamer Dağlı ise, "Siyasi bakış açıları algı üzerine olduğu için bu arkadaşlar yine algı yaratmaya çalıştılar. Bunun içinde yine ucuz yolları denemişler. Malzeme çıkartmaya çalışıyorlar ama her tarafları yalan dolan" dedi. AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci ise, "Şehrin marka değerine gölge düşürmekten başka bir amaçları yok"derken, milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç de "Habercilik adına üzüntü verici bir durum" dedi.